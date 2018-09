Machinist mist trein na wisselstoring; passagiers blijven staan

Door een wisselstoring tussen Zuidbroek en Veendam lag het treinverkeer daar dinsdag rond het middaguur stil. En het had ook gevolgen voor het treinverkeer naar Delfzijl.

De treinrit van Groningen naar Delfzijl en vice versa verviel. De machinist die moest rijden zat in een trein die door de wisselstoring strandde bij Zuidbroek. Een woordvoerder van Arriva weet niet of de machinist als passagier in de trein zat, of ook daar op de bok zat.

Geen vervanger

'Het lukte niet om op korte termijn een vervanger te regelen', aldus de woordvoerder.