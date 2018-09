Hoge stroomprijs deert Aldel (nog) niet

De hoge stroomprijs van dit moment heeft geen negatieve gevolgen voor aluminiumproducent Aldel in Delfzijl. Dat zegt directeur Chris McNamee, die sinds 1 augustus de scepter zwaait over de fabriek.

Slurper

Aldel, dat voluit Damco Aluminium Coöperatie Delfzijl heet, is één van de grootste stroomslurpers van Nederland. Die stroom is nodig voor de ovens, waarin aluinaarde wordt gesmolten.

Opwekken is duur

De prijs van stroom is momenteel hoog omdat kolen en gas, waarmee elektriciteit wordt opgewekt, duur zijn. Bovendien is een aantal Belgische kerncentrales buiten gebruik, waardoor dat land meer stroom uit Nederland importeert. Hoe groter de vraag, hoe hoger de prijs.

Vaste prijs

Volgens Australiër McNamee heeft Aldel geen last van de stijgende prijs, omdat er langjarige overeenkomsten zijn gesloten voor de levering van stroom tegen een vaste prijs.

'Belangrijk voor de regio'

Ondertussen gaat Aldel verder met het verduurzamen en efficiënter maken van het productieproces. 'Aldel is heel belangrijk voor de regio', zegt McNamee, 'en dus blijven we investeren in de fabriek, in mensen en in systemen, zodat het bedrijf over 20 jaar ook nog bestaat'.

'We' is in dit verband York Capital, een Amerikaanse investeerder die het failliete Aldel vorig jaar overnam van de toenmalige eigenaar Klesch en er tientallen miljoenen euro's in investeert.

300 mensen

Inmiddels is een groot deel van de ovens weer in gebruik en werken er dagelijks 300 mensen bij Aldel. Aanvankelijk was het de bedoeling om alle 304 ovens eind dit jaar opgestookt te hebben, maar dat tijdstip is verschoven naar april of mei 2019. Volgens McNamee kan op die manier de productie op een verantwoorde manier worden opgeschaald.