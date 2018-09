Deel dit artikel:













Zwembad Finsterwolde blijft twee weken langer dicht (Foto: Flickr/Heiloo Online (Creative Commons))

Zwembad De Hardenberg in Finsterwolde gaat op 24 september weer open. Dat is twee weken later dan de bedoeling was.

Het zwembad krijgt momenteel een opknapbeurt. Vooral de vernieuwing van de beweegbare bodem van het zwembad kost meer tijd dan gedacht. Dat geldt ook voor de aanpassing van de zogeheten 'trapnissen'. Verder wordt er nog gewerkt aan de nieuwe led-onderwaterverlichting en de vervanging van het leidingwerk. De nieuwe betegeling van het bassin is inmiddels wel klaar. De vertraging betekent dat de zwemlessen pas later beginnen. De ouders van de kinderen krijgen bericht als de zwemlessen weer van start gaan. Lees ook: - Zwembad De Hardenberg heeft last van betonrot

