Ondernemers naar de rechter om stremming Meerwegbrug

Strandpaviljoen Paterswoldsemeer en restaurant De Rietschans aan de Meerweg in Haren spannen een kort geding aan tegen de provincie Groningen. Dat dient komende donderdag.

De ondernemers verzetten zich tegen de stremming van de Meerwegbrug, waardoor hun zaken slecht bereikbaar zijn. Die stremming gaat maandag in. De ondernemers stellen dat er met hen niet is gecommuniceerd over de wegafsluiting.

Eerst uitgesteld

Aanvankelijk zouden de werkzaamheden een maand eerder plaatsvinden, maar dat werd juist op verzoek van een aantal ondernemers uitgesteld.

