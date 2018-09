Rondje Groningen: Deze nummers ken je niet, maar scoren bij studenten

Er zijn mindere plekken om te ontbijten in Stad (Foto: City Lab Hotel)

Als Spotify een top 3 maakt van nummers die in de regio Groningen bovengemiddeld goed scoren, krijg je wat studentikoze verrassingen. En: de fietsende fanfare uit Opende gaat weer rond!

1) Daar heb je de fietsende fanfare weer!

De fietsende fanfare van Crescendo uit Opende ging vorig jaar al viral vanuit Expeditie Grunnen en het filmpje dat we daarvan maakten (3,1 miljoen views)... maar ze gaan ook zelf de wereld rond. Maandagavond speelden ze op... het Rode Plein in Moskou!

2) Nee, geen smartphone in het lokaal

Niet vaak is er zoveel eensgezindheid over onze dagstelling - het Lopend Vuur, maar vandaag zijn onze lezers duidelijk: de smartphone hoort niet in het klaslokaal. Duh.

3) Trilploat populairste Groningse nummer

'Fieze' Rik Baptist van het Groningse duo Wat Aans! is bliede met de aanhoudende populariteit van Trilploat, op basis van Spotify's lijstje met populaire nummers in Groningen.

4) Dit is Ansichtkaart trouwens

Ansichtkaart van Albertus Magnus' popformatie Swifty staat in de lijst op een tweede plaats. KEI-week lopers kennen hem als themanummer van de afgelopen introductietijd. Maar ken jij hem? Hop. Hierzoot.

In het kader van studenten en Stadjers die samen moeten gaan volgens het KEI-weekbestuur, is deze zin trouwens wel geinig: 'Dit is onze ode aan Groningen - wees gewaarschuwd omwonenden.'

5) Oh, en dit de nummer 3

Thuishaven van El Dorado; het themanummer van het 24ste lustrum van Albertus Magnus vorig jaar. Als je de grootste studentenvereniging in de regio bent, maak je een impact op Spotify. Dat is dus duidelijk. Pak de zakdoeken er maar vast bij hoor.

6) Er zijn mindere...

... plekken om te ontbijten in de stad Groningen. Dit is op het Suikerunie terrein.

7) Droge keel

We zijn niet van de reclames, maar na dit spotje van Graansilo Blond, het zoveelste Groningse biertje (is trouwens niet erg), krijg je wel dorst.

8) Ronnie Flex pakt de pols van Cynthia

En de superfan vindt dat genoeg reden om het tafereel in de Simplon Groningen op YouTube te zetten. Gebeurt natuurlijk ook niet elke dag.

9) FC Groningen - PEC Zwolle overgespeeld

YouTuber Marianos Gaming doet het in de voetbalgame PES 2019, maar om nou te zeggen dat het er beter op wordt dan het werkelijke 1-0 verlies?

10) Roerige avond op de Grote Markt

StudioHille haalt een schildering uit de eigen oude doos, uit 1995: een roerig avondje op de Grote Markt. Zo een hebben we er allemaal wel gehad, toch?

