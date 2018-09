Wiebes over incomplete lijst onveilige woningen: 'Het valt mij ook tegen'

Het opstellen van de lijst met 1500 onveilige gebouwen in het aardbevingsgebied blijkt een lastigere klus dan gedacht. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Noord.

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat is vandaag in Groningen om hierover te praten met provinciebestuurders en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Minister Wiebes, Groningen vraagt zich af: waar blijft de lijst met 1500 onveilige woningen? Hoe ver zijn jullie daar mee?

'We doen dat samen. Onze gezamenlijke uitvoeringsorganisatie is daar mee bezig: de organisatie van de Nationaal Coördinator Groningen. We hebben gewoon werkoverleg gehad en dat vordert, want iedereen vindt dat die lijst er moet komen en dat we bij de meest onveilige woningen moeten starten.'

Hoe ver bent u er al mee?

'Nou, dat is nog best ingewikkeld. Daar moet u de NCG over bevragen. Maar we vinden allemaal dat die lijst er moet komen en we starten met de meest onveilige woningen.'

U zegt: best ingewikkeld. Wij hebben begrepen dat het inderdaad nog best een hele klus is om de juiste adressen te krijgen. Hoe kan dat?

'Ja, dat valt mij ook tegen. Wat mij betreft krijg ik adviezen die eenduidig zijn en dat voelen we als bestuurders ook met elkaar hoor.'

Tijdens Zomergasten zei u dat er optimisme nodig is om vooruitgang te boeken. Maar dat optimisme lijkt hier nog ver te zoeken. Hoe gaat u dat terugkrijgen?

'Ik denk dat we wel moeten zien dat er de afgelopen tien maanden enorm veel is gebeurd. We hebben de schadeafhandeling losgetrokken en we hebben echt perspectief gekregen op dat de gaskraan dichtgaat. En dat gaat verdomde snel. Het aantal van 22.000 te versterken woningen is nu 1.500 woningen, die we met voorrang moeten aanpakken. Het wordt ook tijd dat we ons met elkaar gaan richten op nieuwe werkgelegenheid. Groningen wordt wat mij betreft echt weer dé energieprovincie van Nederland.'

Maar hier gaat het ze nog niet snel genoeg met het dichtdraaien van de gaskraan.

'Niets gaat mij ooit snel genoeg. Maar het gaat wél heel snel. Het gaat sneller dan wie dan ook een jaar geleden had gedacht. We gaan in een razend tempo. Tot verdriet van sommigen en blijdschap van weer anderen. Maar dat gaat heel hard en het gaat mij ook niet snel genoeg. Maar waar we ons echt op moeten richten is nieuwe werkgelegenheid, nieuwe toekomst en wat mij betreft - nogmaals - wordt Groningen weer opnieuw, maar dan in nieuwe stijl, de energieprovincie van Nederland.'

Tot slot, wanneer kunnen we de lijst met de 1500 onveilige woningen verwachten?

'Zodra we 'm hebben. Daar hebben we net over gesproken.'

Deze maand nog?

'Zodra we 'm hebben. Ik ben niet de uitvoerder. We hebben een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie en we zijn het er allemaal over eens dat we naar buiten komen zodra het er is.'

