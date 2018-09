Provincie over stremming Meerwegbrug: 'Uiteindelijk hebben we er baat bij'

De werkzaamheden aan de Meerwegbrug in Haren zijn vervelend voor de omliggende horecagelegenheden, zegt gedeputeerde Fleur Gräper, maar ze zijn noodzakelijk en kunnen niet uitgesteld worden.

Gräper reageert op het besluit van Strandpaviljoen Paterswoldsemeer en restaurant De Rietschans aan de Meerweg in Haren om een kort geding tegen de provincie aan te spannen.

Liever uitstel

De ondernemers stellen dat er met hen niet is gecommuniceerd over de wegafsluiting. Hun panden zouden nu slecht bereikbaar zijn, waardoor de omzet daalt. Ze zien liever dat de werkzaamheden worden uitgesteld tot het najaar, aangezien de huidige weersomstandigheden nog altijd voor voldoende klandizie zorgen.

Minimaliseren

'Ik kan het vanuit hun positie goed begrijpen', zegt Gräper. 'Zij (de ondernemers, red.) hebben andere belangen. Tegelijkertijd is dit een brug die echt aan onderhoud toe is. Dat moet nu gebeuren, en dat doet altijd pijn. Dat bewoners die pijn proberen te minimaliseren is logisch, maar het verandert helaas niets aan de zaak.'

Weersomstandigheden

Gräper zegt dat het niet haalbaar is om de werkzaamheden naar het najaar te verplaatsen. 'Helaas is het zo dat weersomstandigheden heel erg van belang zijn. Hoe verder we het najaar ingaan, hoe slechter de omstandigheden zijn. Onder natte omstandigheden of als er vorst is, hecht bijvoorbeeld het asfalt een stuk minder.'

In zulke omstandigheden is het onmogelijk om een goede brug op te leveren, concludeert de gedeputeerde. 'En dat willen we wel zo goed mogelijk doen.'

De juiste stappen

Gräper is ervan overtuigd dat ze de juiste stappen heeft ondernomen in het proces. 'Dit soort onderhoud is altijd vervelend, maar heel erg noodzakelijk om te zorgen dat de infrastructuur op kwaliteit blijft. En ja, dat doet altijd een beetje pijn, maar ik denk dat we er uiteindelijk baat bij hebben dat we een goede, bereikbare infrastructuur hebben.'

