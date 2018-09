Wilma Mansveld wordt honorair consul voor Zweden

Wilma Mansveld is benoemd tot honorair consul voor Zweden in Noord-Nederland. Ze gaat de functie combineren met haar baan als directeur van de Veiligheidsregio Groningen.

Mansveld volgt Lukas Joel op. Hij was de eerste Zweedse consul in Groningen sinds de opening van het consulaat in 2009.

Uitgebreid netwerk

Mansveld heeft als voormalig gedeputeerde in Groningen en oud-staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een uitgebreid netwerk in de noordelijke provincies. In haar rol als Zweeds honorair consul zal zij zich inzetten om de goede banden tussen het noorden van Nederland en Zweden te versterken en verder uit te bouwen.

De Zweedse ambassadeur in Nederland Annika Markovic is blij met de benoeming van Mansveld: 'Ik verheug me op de samenwerking met honorair consul Wilma Mansveld in Groningen en om samen met haar verder te bouwen aan de Zweeds-Nederlandse banden in Noord-Nederland'.

Lees ook:

- Wilma Mansveld is nieuwe directeur van Veiligheidsregio Groningen

- Mansveld treedt af na Fyra-rapport

- Mansveld krijgt Vervoer en Milieu