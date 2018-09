Afgebrand huis was net gerenoveerd: 'Dit heeft een enorme impact'

'Ik was net naar de stad om het laatste blikje verf te halen en toen werd ik ineens gebeld dat er brand was', vertelt een aangeslagen Peter Ronde uit Uithuizen.

Zijn dochter woonde samen met haar man en 2,5 jaar oude dochtertje in het huis aan de Hoofdstraat Oost waar maandag een grote brand woedde.

In de volksmond heet het pand ook wel de dokterswoning, omdat meerdere huisartsen er praktijk hebben gehouden. De woning is gebouwd in 1906 en is karakteristiek voor het centrum van Uithuizen.

Persoonlijke spullen verwoest

De bovenverdieping is verwoest, het dak gedeeltelijk ingestort. Beneden is veel rook- en waterschade. De impact op de familie is groot: 'Kleren, speelgoed, foto's, alles is weg. Ze hebben helemaal niets meer', vertelt Ronde.

Men spreekt van geluk dat zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan. Een brandweerman kon nog net op tijd de hond uit het brandende huis redden. 'Hij zat nog in de bench, dus die konden we zo meenemen', zei een van de hulpverleners.

Verf afbranden

Het gezin woonde er nog maar net. Ze hadden het huis helemaal gerenoveerd, met name de bovenverdieping. Een klusjesman was maandag nog bezig met het afbranden van verf bij de dakkapel aan de voorkant, toen het mis ging.

Dikste boom

Extra wrang is dat RTV Noord anderhalf week geleden ook al bij het gezin op de stoep stonod, toen in het kader van de recordweken. De familie is namelijk de trotse bezitter van de dikste boom van Groningen, met 6.92 meter.

De boom staat in hun achtertuin, waar de nodige ruimte is. Het gezin kijkt samen met experts naar mogelijkheden om een tijdelijk onderkomen in de tuin te realiseren.

Restaureren of herbouw

Burgemeester Marijke van Beek heeft maandagavond de familie persoonlijk sterkte gewenst. 'Mijn medeleven gaat uit naar de bewoners, want die zijn hun privébezittingen nagenoeg kwijtgeraakt. Dat is een heel verdrietige zaak.'

'Ik hoop dat het huis gerestaureerd kan worden, want het is een prachtig karakteristiek pand', zegt Van Beek.

De familie zit wat dat betreft op één lijn met de burgemeester, want Ronde laat weten het huis zoveel mogelijk in originele staat te willen herbouwen.

Lees ook:

- Uitslaande brand in centrum Uithuizen is onder controle; hond uit huis gered