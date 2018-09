Harm Post en Henk Bleker blijven Powerfield trouw

Oud-directeur van Groningen Seaports Harm Post en voormalig staatssecretaris Henk Bleker blijven in de Raad van Advies zitten van Powerfield. Volgens het duo blijkt uit intern onderzoek dat er 'geen rare dingen' bij de ontwikkelaar van zonneparken gebeuren.

Powerfield was in opspraak gekomen door een onderzoek van de krant NRC. Daarin wordt geconcludeerd dat het concern zich schuldig maakt aan omstreden grondtransacties; de zogenoemde abc-constructies.

Daarbij wordt grond aangekocht en nog dezelfde dag voor een veel hoger bedrag doorverkocht aan een BV van hetzelfde Powerfield. Daarvoor zou geld van investeerders zijn gebruikt. Inmiddels is het concern met deze constructies gestopt.

Voldoende vertrouwen

Volgens voorzitter Post is er voldoende vertrouwen in de directie om door te kunnen gaan bij Powerfield. 'We hebben heel serieus laten kijken of er dingen zijn gebeurd die wel of niet mochten. En nu gebleken is dat dit niet zo is, blijkt ons vertrouwen niet te zijn geschaad. We blijven dus de directie met onze adviezen bijstaan', licht Post mede namens Henk Bleker toe.

Post heeft de afgelopen tijd met name lokale politici enthousiast proberen te maken voor de aanleg van zonneparken door Powerfield. Bleker richt zich meer op omwonenden en landbouwers. Het gaat om betaalde functies.

Slecht imago

Volgens Post is dat laatste niet de reden om aan het bedrijf verbonden te blijven. 'Wij zouden echt niet blijven ten koste van een slecht imago. Zo zit Post niet in elkaar. Dat weet de hele goegemeente wel.'

Powerfield ontwikkelt zonneparken in Noord- en Oost-Nederland. Daarbij gaat het in Groningen om locaties in onder meer Leek, Stadskanaal, Nieuwe-Pekela en Vlagtwedde.

Verkoop

Eerder deze week verkocht Powerfield drie zonneparken in Drenthe en Friesland aan Nuon. De verwachting is dat de komende tijd meer zonneparken in ontwikkeling van de hand worden gedaan. Daar staat de komst van nieuwe parken tegenover.

