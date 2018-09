Paardenmenner met dwarslaesie is weer wereldkampioen: 'Nu naar het reguliere WK'

Jacques Poppen uit Froombosch liep jaren geleden een dwarslaesie op. Maar dat weerhield hem er niet van om afgelopen weekend voor de derde keer op rij wereldkampioen paramennen te worden.

1) Wereldkampioen (para)mennen

Ronald Niemeijer staat in Froombosch op de koets bij de kersverse paardenmenkampioen. Na zijn derde wereldtitel is Jacques Poppen op zoek naar een nieuwe uitdaging: over twee jaar wil hij als invalide sporter meedoen met de valide paardenmenners. En waarom ook niet? 'Als je op de koets zit, ben je allemaal gelijk.'



2) Toeristen naar het Wad

Er moeten meer buitenlandse toeristen naar Lauwersoog komen. 'In het voor- en naseizoen is er op de Wadden nog genoeg plek', meent recreatie-ondernemer Jelle Bos. Hij legt uit hoe hij de toeristen naar de Wadden wil trekken:



3) Schedelsnijder te koop

Altijd al interesse gehad in een schedelzaag of een mortuariumbed? Dan kun nu je slag slaan. Want de ziekenhuizen in Winschoten en Delfzijl verkopen hun inboedel, nu zij onlangs zijn verhuisd naar het OZG in Scheemda. Maar wat moet je met zo'n schedelzaag? 'Ik zie het als een doe-het-zelfapparaat, maar je kunt er ook andere dingen mee doen.'



4) Ronald krijgt kaftles

De scholen zijn weer begonnen, de boeken zijn inmiddels opgehaald of thuisgestuurd. Maar hoe moet je ook alweer kaften? Ronald Niemeijer deed dat vroeger zelf altijd met papier, schaar en plakband. Maar hij ontdekte dat dit tegenwoordig heel anders gaat: