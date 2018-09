Het Hogeland drie dagen lang filmset voor... een aardbevingsroman

'Schokland' is de titel van de nieuwe roman van Saskia Goldschmidt. De aardbevingsellende in onze provincie is één van de thema's. Een heuse bioscooptrailer moet het boek 'op een andere manier onder de aandacht te brengen'.

'Nee, we gaan het boek niet verfilmen', benadrukt regisseur Piet Hein van der Hoek. 'Maar we gaan wel een drie minuten durende trailer maken, die ook echt in de bioscopen wordt vertoond. Op die manier hopen we zo veel mogelijk aandacht voor het boek te krijgen.'

Opvolgingskwestie

Het verhaal draait om drie generaties van een familie op een boerderij bij Warfhuizen. Naast de aardbevingen komen ook andere thema's aan de orde. Zoals de opvolgingskwestie.

De dochter des huizes gaat liever op de biologische toer dan dat zij het boerenbedrijf op traditionele wijze voortzet. Daarnaast krijgt ze een relatie met een andere boerin en dat doet stof opwaaien in haar conservatieve milieu.

Tien scènes

'We gaan tien scènes uit het boek verfilmen. Die zetten we achter elkaar. Pas aan het eind van de trailer krijgt het publiek in de gaten dat het niet om een film, maar om een boek gaat', legt Van der Hoek uit.

Gaswinning

Die opnames vinden komend weekend plaats in Warfhuizen, Leens en op 'De Haver' in Onderdendam. Deze monumentale boerderij heeft veel te lijden gehad onder de gaswinning. Niet toevallig één van de filmlocaties.

Van der Hoek is ook de regisseur van 'De stille beving', de bekroonde documentaire over de gevolgen van de gaswinning in Groningen.

Aanpoten

Aan de opnames doen vijf acteurs mee. Geen topnamen, maar stuk voor stuk talentvol, zegt Van der Hoek. Goldschmidt, de schrijver van Schokland, tekent ook voor het scenario van de trailer. Op de filmlocaties zullen in totaal vijftien mensen aan het werk zijn. Het wordt hard aanpoten voor cast en crew, zegt de regisseur. 'We beginnen vrijdagavond en hebben tot zondag aan het eind van de middag de tijd.'

Luchtwachttoren

Neem de gerestaureerde luchtwachttoren bij Warfhuizen. 'Daar moeten zondag we extra vroeg draaien, want later op de dag worden daar veel bezoekers verwacht die de toren komen bezichtigen vanwege de jaarlijkse Open Monumentedag', zegt Van der Hoek. 'Dan moeten wij daar weg zijn.'

Videoclip

Niet alleen de trailer wordt ingezet als aanprijstechniek. Er wordt ook een song met een videoclip gemaakt. De bekende componist en zanger Arnold Veerman uit Kloosterburen tekent voor de compositie met als titel 'Sorrie'.

Experiment

'Eigenlijk is het een experiment', zegt Van der Hoek. 'De boekenbranche heeft ons hiervoor benaderd. Het valt tegenwoordig niet mee om boeken te verkopen. De kosten worden betaald met de opbrengst van een crowdfundingsactie.' De bedoeling is dat de trailer in het najaar in de bioscoop is te zien. Dan ligt ook 'Schokland' in de boekhandel.

