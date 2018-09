Business, borrel en een lekker bandje op Founder Talks

Een foto van Founder Talks, in het Groninger Forum. (Foto: Founded in Groningen / Twitter)

Na de zomerpauze staat volgende week de zesde aflevering van Founder Talks op de rol. De talkshow die business, borrel en een lekker bandje combineert. Aanjager Jessica Mills praat ons bij.

De zesde editie alweer. Wat zegt dat?

'Dat het hartstikke goed gaat met Founder Talks. De talkshow heeft zijn plek weten te veroveren in het geheel van evenementen en bijeenkomsten voor ondernemers. Dat is vechten voor een plaatsje, maar dat lijkt ons goed te lukken. Met de zesde editie gaan we nu na de vakantie met Founder Talks het drukke ondernemersseizoen aftrappen.'

Wie hebben jullie voor de inspiratie op dinsdag 11 september weten te strikken?

'Allereerst Antje Meindertsma, ze is CEO van het bedrijf Alledaags. Ze maken digitale producten - vooral apps. Hun filosofie dat je die iedere dag met plezier zou moeten gebruiken.'

'Antje gaat ons het geheim verklappen van hoe Alledaags erin slaagt voor alleen maar leuke klanten te werken. Alledaags is in de IT-sector daarbij een opvallend bedrijf. Er werken namelijk evenveel mannen als vrouwen.'

'Ook Rene Bolhuis van Horus uit Bedum is gast. Persoonlijk ben ik super enthousiast over hem. Hij staat in de Innovatie Top 100 en haalt regelmatig het nieuws. Horus doet allerlei boeiende dingen met beveiliging en surveillance en maakt daarbij ook gebruik van augmented reality en virtual reality. Ze werkten mee aan de beveiliging tijdens de inauguratie van koning Willem Alexander, ze kunnen stropers opsporen en hun apparatuur wordt in de schaatssport gebruikt.'

'Vanuit ondernemersperspectief is Horus interessant omdat Rene Bolhuis Horus overnam op het moment dat het bedrijf het echt zwaar had. Hij heeft daar een draai aan weten te geven en van Horus een wereldspeler gemaakt.'

Hoe lastig is het om geschikte gasten te vinden?

'Founder Talks heeft natuurlijk inmiddels enige naam. Eigenlijk wordt het steeds makkelijker, ook omdat mensen ons tippen met toffe bedrijven. Het lukt daardoor ook om een goede balans te vinden tussen ondernemers van de gevestigde orde en pas beginnende ondernemers.'

Ook een vrouwelijke ondernemer dus als gast. Die bleek bij de vorige afleveringen nog niet zo eenvoudig te vinden.

'Dat is inderdaad het geval. Antje is voor Founder Talks de tweede vrouwelijke spreker. We doen ons best, maar het blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig vrouwen te vinden die hun ondernemersverhaal willen vertellen. Al hebben we inmiddels opnieuw een vrouwelijke ondernemer vastgelegd voor de Founder Talks in januari.'

Hoe staat het met de voorbereiding?

'Het lijkt er een beetje op dat mensen nog met hun hoofd bij de vakantie of Noorderzon zijn. Zo'n zestig procent van de kaartjes is inmiddels vergeven. Er is dus nog wat ruimte, maar ik zou niet wachten met reserveren, best kans dat het opnieuw volle bak is.'

Wat: Founder Talks, een live talkshow met inspirerende Groninger ondernemers, georganiseerd door startup-organisatie Founded in Groningen en ondersteund door RTV NoordZaken. Presentatie is in handen van RTV Noord-journalist en ondernemer Bart Breij.

Wanneer: Dinsdag 11 september, aanvang 19.30

Waar: Groninger Forum, Hereplein 73, Groningen

Toegang: Gratis. Vol = vol. Wel graag aanmelden, dat kan hier

Founder Talks is live te volgen op twitter via @foundedingro