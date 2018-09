Verhuurder van leegstaand Vrijbuiterpand heeft 'goede hoop op nieuwe invulling'

De ingang van het nu leegstaande pand in Roden waar De Vrijbuiter in was gevestigd. (Foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

'Wij hebben goede hoop dat het leegstaande pand van de Vrijbuiter in Roden een nieuwe invulling krijgt'. Dat zegt directeur Raymond Hoogwegt van vastgoedbedrijf Neddex, dat het winkelpand verhuurt.

Gouda en Zaandam

Dinsdag werd bekend dat de vestigingen van De Vrijbuiter in Roden en Roermond dichtgaan, en de nieuwe eigenaar Vervat alleen de winkels in Gouda en Zaandam openhoudt.

Huurprijs

'Laat ik duidelijk zijn', zegt Hoogwegt, 'het verhaal dat de ronde doet dat wij een te hoge huurprijs zouden vragen voor het pand in Roden is onzin. We hebben ons ook constructief opgesteld toen het in 2012 en 2013 minder ging met De Vrijbuiter, en dat hebben we nu ook gedaan.'

Hoogwegt: 'We hebben goede gesprekken gevoerd met de nieuwe eigenaar, maar die heeft ervoor gekozen om niet verder te gaan in Roden en Roermond. Waarom? Dat moet u aan Vervat vragen.'

Bijzondere indeling

De Vrijbuiter laat in Roden een zeer grote winkelruimte en een magazijn achter. Wie weleens in de kampeerwinkel is geweest, kent de bijzondere indeling van de winkel in drie niveaus. Het is de vraag of daar een nieuwe huurder voor te vinden is.

'Wij staan er positief in', zegt Hoogwegt, 'en de gemeente Noordenveld ook. We denken dat er andere ondernemers zijn te vinden die actief zijn in de outdoor- en kampeersector. Zo nodig kan het pand ook deels een andere functie krijgen. Zo zou het magazijn eventueel separaat verhuurd kunnen worden'.

Over de termijn waarop er weer gewinkeld kan worden in het pand aan de Kanaalstraat wil Hoogwegt geen uitspraak doen: 'Daar is het nog te vers voor'.

