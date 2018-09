Deel dit artikel:













Persoon overleden na aanrijding in Kropswolde (update) Hulpdiensten op de plek van het ongeluk in Kropswolde. (Foto: Dennis Venema)

Bij een aanrijding in Kropswolde is dinsdagmiddag iemand overleden. Door een nog onbekende oorzaak kwam op de kruising van Woldweg met de Energieweg een motorrijder in botsing met een auto.

Er waren meerdere ambulances aanwezig om hulp te bieden, evenals een helikopter, maar het mocht niet baten. De politie zegt onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval.