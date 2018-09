Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zwaargewonde bij aanrijding in Kropswolde Hulpdiensten schieten te hulp bij een ongeluk in Kropswolde. (Foto: Marcel Klip/112 Groningen)

Bij een aanrijding in Kropswolde is dinsdagmiddag iemand ernstig gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak kwam op de kruising van Woldweg met de Energieweg een motorrijder in botsing met een auto.

Er zijn meerdere ambulances aanwezig om hulp te bieden. Ook is er een traumahelikopter op afgekomen. Later meer.