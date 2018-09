Ubbo Emmius start Business School om 'braindrain' tegen te gaan

Om havo-leerlingen verder uit te dagen en in contact te brengen met het lokale bedrijfsleven, start het Ubbo Emmius in Stadskanaal een Business School. Teamleider Sander Loeff is enthousiast.

Aan veerkracht geen gebrek in Stadskanaal. Ruim 12 jaar na de ontmanteling van levensader Philips maakte eigenaar Treant Zorggroep bekend de afdelingen verloskunde en klinische kindergeneeskunde te sluiten. Toch zijn er de afgelopen maanden verschillende initiatieven ontwikkeld om Stadskanaal op de kaart te houden.

Nieuw initiatief

Zo is er het Innovatienetwerk Zuidoost-Groningen, dat studenten naar de Kanaalstreek moet verleiden. Daarnaast bestaat er de denktank 'Zorg is van ons', die wil nadenken over welke vorm van gezondheidszorg er in Zuidoost-Groningen in de benen kan worden gehouden.

Daar is sinds deze week een nieuw initiatief aan toegevoegd: de Ubbo Emmius Business School. Vijftien leerlingen kiezen er vrijwillig voor om extra uren te investeren in zichzelf. Tijdens die uren leren ze op den duur een eigen bedrijf op te bouwen, waarbij ze gecoacht worden door lokale ondernemers.

Braindrain tegengaan

Het idee komt onder meer van bovenbouw-teamleider Sander Loeff. Hij legt uit waarom vijftien leerlingen uit havo 4 de komende tijd extra uren steken in hun ontwikkeling.

Ik heb vertrouwen in deze aanpak. Volgend jaar moeten we leerlingen afwijzen Sander Loeff - Teamleider bovenbouw

'We zien dat we sommige leerlingen, en met name jongens, minder goed bedienen zoals we willen', zegt hij. 'Daarnaast heeft deze regio te maken met een 'braindrain'. Hoogopgeleide ouders vertrekken. Daardoor vertrekken hoogopgeleide kinderen ook. We willen deze streek goed onderwijs bieden. Mijn overtuiging is dat een business school daarbij kan helpen.'

Op bezoek bij...

De vijftien leerlingen krijgen per dag een extra uur les. Daarnaast wordt de donderdag vrijgemaakt in hun rooster om bij bedrijven op bezoek te gaan. Na verloop van tijd gaan ze aan de slag met het opzetten van een businessplan. Daarbij worden ze gecoacht door een lokale ondernemer.

'Kijk, als een leerling bij Nederlands een spellingstoets niet goed maakt, kan hij of zij het de volgende keer herstellen bij een andere toets. Wanneer ze een tekst voor een website van een ondernemer schrijven, kan dat niet. Op die site moet alles goed staan. Met deze concrete werkwijze willen we leerlingen extra enthousiast maken.'

Geloof in aanpak

Loeff had stiekem gehoopt dat bij de lancering van de Ubbo Emmius Business School meer leerlingen zouden meedoen. Dat is niet het geval. 'Maar ik heb de overtuiging dat we volgend jaar leerlingen moeten afwijzen. Ik geloof in deze nieuwe aanpak.'

