Gemeente Leek wil af van ooievaarsnest bij Podium Nienoord

De gemeente heeft een vergunning aangevraagd om het ooievaarsnest bij Podium Nienoord in Leek weg te mogen halen. Het nest zorgde er afgelopen voorjaar voor dat het muziekevenement Flinke Pink moest uitwijken naar een andere locatie.

Omdat zowel de vogel als zijn nest beschermd is, heeft de gemeente toestemming nodig van de provincie.

Kans op terugkeer

De ooievaars hebben inmiddels het nest verlaten en dat biedt de gemeente de gelegenheid om in te grijpen.

'Als we het nest niet weghalen dan is de kans groot dat de ooievaar terugkomt om op dezelfde plek zijn nest er bouwen', zegt Burgemeester Berend Hoekstra. 'Dan kunnen allerlei evenementen die op het podium plaatsvinden niet doorgaan.'

Andere huisvesting

De ooievaar bouwde zijn nest in de top van een boom waarvan de stam recht was afgezaagd. Hoekstra: 'Daarvan hebben we geleerd dat we ze schuin moeten afzagen, dan is de kans kleiner dat ze terugkomen.'

Volgens Hoekstra heeft de gemeente gezorgd voor 'alternatieve huisvesting' in het vlakbij gelegen hertenkamp. Hoekstra: 'Daar zijn ze van harte welkom. Nu is het afwachten of ze die nieuwe plek vinden en waarderen.'

Lees ook:

- Broedende ooievaars jagen organisatie festival op kosten

- Tweede gedwongen verhuizing door ooievaars

- Flinke Pink Festival verhuist naar evenemententerrein vanwege broedende ooievaars

- Festival moet wijken voor nestelende ooievaars