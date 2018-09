Nijboer neemt geen genoegen met uitlatingen van Wiebes over onveilige woningen

Het Groninger Tweede Kamerlid Henk Nijboer vraagt zich af wanneer minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de lijst met onveilige woningen compleet heeft. Dat en meer heeft hij als vragen ingediend bij de Tweede Kamer.

Het opstellen van de lijst met 1500 onveilige gebouwen in het aardbevingsgebied blijkt een lastigere klus dan gedacht, toonde een rondgang van RTV Noord aan. Daarop zei Wiebes dinsdag tijdens een bezoek aan Groningen onder meer dat het hemzelf ook tegen valt.

Geen genoegen

Tweede Kamerlid Henk Nijboer neemt geen genoegen met de verklaring van Wiebes. Naast de vraag wanneer Wiebes de lijst compleet heeft, vraagt Nijboer hem waarop het aantal van 1500 onveilige woningen eigenlijk is gebaseerd, hoe hij daarvan kan spreken terwijl hij zelf niet eens over de lijst beschikt en of Wiebes de gehele situatie heeft onderschat.

Lees ook:

- Wiebes over incomplete lijst onveilige woningen: 'Het valt mij ook tegen'

- Nog altijd onduidelijk waar de 1500 onveilige gebouwen staan

- Meer over de aardbevingen in onze provincie lees je in het aardbevingsdossier