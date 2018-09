Spreekuur over aanstaand gasbesluit loopt nog niet storm

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houden deze week spreekuren in Groningen over het aanstaande gasbesluit. Maar erg druk was het nog niet.

Ambtenaren van de provincie lieten zich bijpraten, maar 'gewone' inwoners lieten zich dinsdag nog niet zien op het spreekuur in het provinciehuis.

Wel en niet overgenomen

Toch valt er zeker interessante informatie te halen, stelt Wouter van der Zee van het SodM. 'Wij kunnen de Groningers laten zien wat we hebben geadviseerd aan de minister, en wat hij heeft overgenomen in zijn voorlopige besluit.'

Loppersum-clusters ontmantelen

Maar dat geldt ook voor adviezen die (nog) niet worden overgenomen door de minister.

'We hebben bijvoorbeeld geadviseerd de Loppersum-clusters te ontmantelen, zodat duidelijk is dat daar geen gas meer gewonnen gaat worden', zegt Van der Zee. 'Dat is niet opgenomen in dit voorgenomen besluit.'

Datzelfde geldt voor het hanteren van een veiligheidsmarge bij het bepalen van de omvang van de versterkingsopgave, aldus Van der Zee. 'Zodat je niet bij een koude winter ineens meer huizen onveilig moet verklaren.'

Woensdag in Hoogezand

De toezichthouder hoopt woensdag op meer succes bij het spreekuur. Dan staan het ministerie en het SodM van 9.00 tot 13.00 uur in het gemeentehuis in Hoogezand. Donderdag is het inloopspreekuur in Delfzijl (09.00 - 13.00 uur) en Loppersum (15.00 - 19.00 uur).

