Toch geen mountainbikeroute op het SuikerUnie-terrein

Het leek in kannen en kruiken, maar door een gewijzigd bestemmingsplan komt er geen mountainbikeroute op het voormalige terrein van de SuikerUnie. Dat melden de initiatiefnemers van de route op social media.

Vanwege het woningtekort in de stad zijn er al langere tijd plannen om rondom het SuikerUnie-terrein woningen te bouwen. Door het nieuwe bestemmingsplan zijn die plannen weer een stukje zekerder, want ze zouden snel realiseerbaar zijn.

Vergevorderd stadium

'We wisten dat het proces ingewikkeld zou zijn en dat er in het politieke landschap soms bijzonere wendingen zijn, maar dit hadden we niet verwacht', schrijven de initiatiefnemers van de mountainbikeroute. 'We waren samen met de projectleidster vanuit de gemeente al in een vergevorderd stadium.'

De initiatiefnemers zeggen de gemeente te hebben gevraagd waar nog wél ruimte is in de stad Groningen om 'iets tofs' te ontwikkelen.

