Er wordt geen eitje getikt tijdens protestontbijt tegen grote kippenstal

Een groep inwoners van Roodeschool maakt zaterdag een protestontbijt tegen de komst van een kippenstal voor 48.000 leghennen bij het dorp. Er is al langer onrust over de mogelijke komst van de stal.

Afgelopen juni gingen zo'n honderd bezorgde omwonenden in gesprek met Dirk van Os, de kippenboer. 'Sindsdien hebben we niet veel meer gehoord', zegt dorpsbewoner Harrie Jonker. 'Maar wij zijn er wel voortdurend mee bezig en we hopen dat er steeds meer tegenstanders komen.'

Bezwaarschriften

Er zouden inmiddels ruim tweehonderd bezwaarschriften zijn ingediend. 'We willen hier niet zo'n groot bedrijf. Ze willen er ook nog bos omheen en dat belemmert ons uitzicht. Bovendien zit hier een camping dichtbij. Die is er ook stijf op tegen', vertelt Jonker.

Strenge eisen

Boer van Os die in de Oostpolder achter Uithuizermeeden woont, heeft gehoord van het protestontbijt. 'Ja, er is nogal wat weerstand en dat vinden wij jammer.' Volgens hem is het vrijwel onmogelijk om de kippenschuur op een andere locatie te bouwen. 'Het gaat om scharrelkippen met vrije uitloop en daar zijn strenge eisen aan verbonden', legt hij uit. 'Dat heeft te maken met oppervlakte. Daardoor kan het niet bij onze eigen boerderij.'

Het protestontbijt is zaterdagmorgen om tien uur op het stationsplein in Roodeschool. Vertegenwoordigers van verschillende lokale en provinciale politieke partijen hebben toegezegd aanwezig te zijn. Ook het voltallige college van de gemeente Eemsmond is uitgenodigd.

Je kunt overigens geen eitje tikken tijdens het protestontbijt, want het is volledig plantaardig.

