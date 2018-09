Voor kinderen in Rasquert is het schooljaar ook begonnen

De Marciaborg in Rasquert (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Ze hadden twee dagen langer zomervakantie, maar nu is het dan zover: de leerlingen van multifunctioneel kindcentrum Marciaborg in Rasquert krijgen woensdag voor het eerst les in hun nieuwe school.

In het gloednieuwe, aardbevingsbestendige pand komen de tweehonderd leerlingen van de voormalige obs Noordewier in Rasquert en van cbs Ichthus in Baflo. De Marciaborg is gasloos. Het gebouw heeft zonnepanelen en wordt verwarmd door aardwarmte.

Voor het hele dorp

Directeur Sineke Sietsema is trots: 'Het gebouw is nog niet helemaal af, maar de kinderen kunnen hier werken en spelen. Op 18 oktober is het échte openingsfeest en dan staan ook de laatste puntjes op de i'.

In de Marciaborg zitten naast de school ook een kinderdagverblijf, naschoolse opvang en een gymzaal. 'Het gebouw is voor het hele dorp', zegt Sietsema. 'Het is een licht, open en ruim gebouw. Hoe mooi wil je het hebben?'

Wat vinden de kinderen?

De leerlingen hebben woensdagmorgen allemaal een cadeautje gekregen: een drinkfles. De flessen werden officieel uitgereikt aan twee tweelingen: Tesseley en Jayden en Stein en Duncan. Tesseley heeft nog haar twijfels over de nieuwe school: 'Het is veel groter, onze oude school was veel kleiner', zegt ze.

Duncan, die benadrukt dat hij toch echt ouder is dan zijn broer, ziet de toekomst zonniger in: 'Ik vind het wel leuk. Nieuw gebouw, nieuwe kansen. Hogere cijfers en zo. Ik heb er echt zin in.'

