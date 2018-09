Deze dag: Digna is gevonden

Tientallen rechercheurs zochten maandenlang vergeefs naar Digna van der Roest. Het 9-jarige meisje uit de stad verdween spoorloos aan het begin van de zomer van 1982.

Tienduizenden Groningers plakten een poster achter hun raam met de wanhoopskreet 'Help ons Digna vinden'. Haar lichaam werd gevonden op deze dag in de geschiedenis, 5 september 1983.

Diezelfde dag werd Ton P. uit de Bilitonstraat gearresteerd. Ook zijn partner Hannie werd opgepakt. Zij was het, die met een bekentenis voor een doorbraak in de zaak zorgde. Op aanraden van kennissen aan wie ze het misdrijf had opgebiecht, nam ze contact op met de politie. Hannie P. bleek Digna zelf te hebben meegelokt naar haar huis met een smoes over jonge poesjes. Het meisje werd seksueel misbruikt en daarna vermoord door Hannie en Ton. Haar lichaam werd verstopt bij Ruinen.



De verontwaardiging was groot toen bleek wie de daders waren. Ton P. was nota bene in 1981 beschuldigd van onzedelijke handelingen met negen minderjarige meisjes, kinderen uit de buurt vooral. Het was ook toen zijn eigen vrouw die aangifte tegen hem deed. Hij zou hun eigen dochtertje hebben misbruikt.

Omdat Hannie de aanklacht destijds introk, kwam er geen vervolging. De politie meende dat er te weinig bewijs was om de zaak voor te brengen. Zo bleef Ton P. wel bekend bij justitie als inbreker, waarvoor hij meerdere keren een straf uitzat, maar niet als zedendelinquent.

Ger Vaders schreef er destijds over in het Nieuwsblad van het Noorden: 'Als politie en justitie in Groningen hun gezonde verstand hadden gebruikt….was er naar alle waarschijnlijkheid geen drama-Digna van der Roest geweest'. In december 1984 veroordeelde de rechtbank in Groningen beide daders tot 18 jaar gevangenisstraf en tbs. Hanny P. overleed in de gevangenis.

Ton begon in 1991 aan zijn behandeling in verschillende tbs-klinieken. In 2004 mislukte een terugkeer in de maatschappij: hij werd opgepakt vanwege een mishandeling. Uiteindelijk achtte de rechter in mei 2016 de tijd rijp om P. vrij te laten.

P. misbruikte en vermoordde de 9-jarige Digna in juni 1982. Hij begroef haar lichaam bij Ruinen waar ze werd teruggevonden op deze dag in de geschiedenis, 5 september 1983.

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.