Automobilist aangehouden na achtervolging

Een 24-jarige man zonder vast woonadres is woensdagochtend na een wilde achtervolging aangehouden in de stad Groningen.

Dat gebeurde rond half zes op de rotonde van de Siersteenlaan met de Goudlaan. De man kwam in het vizier van surveillerende agenten nadat een voorbijganger hen er op de Kastanjelaan op had gewezen dat er een auto zonder verlichting door de wijk reed.

Tegen lantaarnpaal

Toen de agenten de auto op de Zonnelaan zagen rijden, gaven ze een stopteken. De bestuurder ging er echter met hoge snelheid vandoor. Lang duurde de ontsnapping niet. Op de rotonde verloor hij de macht over het stuur en botste op een lantaanpaal. Daarna kon hij worden ingerekend.

Het is niet bekend waarom de man het gaspedaal intrapte na het stopteken. Hij zit nog vast voor verhoor. De auto is in beslag genomen.