Rondje Groningen: Weg met de scooters tussen de fietsers!

Overal in de stad Groningen zie je ze weer: studenten op de fiets. Én scooter. Met name internationalo's met ervaring in onze hoofdstad lijken zich flink te storen aan de laatste categorie.

1) Een typische stad Groningse file

'Wat als deze mensen een auto hadden gepakt?', vraagt de Geodienst RUG zich af op de drukke fietskruising met de Eikenlaan. Tja, wat dan?

2) 'Weg met de scooters tussen de fietsers'

Het filmpje in bovenstaande tweet krijgt allerlei reacties uit verschillende landen. Een deel ervan gaat niet over de fietsers zelf, maar hoe de scooterrijders zich gedragen:

- 'Wel fijn dat iedereen ruimte overlaat voor de tegenliggers...'

- 'If I used a bicycle in the Netherlands motor scooters squeezing up next to me would be my pet hate.'

- 'When I was in NL last month, it always seemed to be scooters pushing through. Only the scooters seem unable to actually wait.'

- 'I am really looking forward to the day the Dutch authorities make all scooters wear helmets and drive on the road.'

- 'Don't understand why scooters and mopeds are allowed in cycle lanes in Netherlands. Clearly bullying through the patient queue of cyclists!'

- 'It would be a lot better if those annoying and pollution spewing scooters would be banned.'

Een andere reageerder grijpt nog even terug om de afgeketste plannen voor een tram in Groningen:

3) Ondertussen, elders in de stad

Deze jonge deerne tegen wil en d(r)ank.

4) Modern tijdschriftje in de wachtkamer

Misschien werken advocaten te hard om tussendoor te lezen?

5) Gratis naar de FC!

Dat mocht vandaag, voor wie de B-selectie van de FC tegen De Graafschap wilde zien voetballen. Niet heel veel mensen maakten van de mogelijkheid gebruik.

6) Door Stad lopen

Ziet er gaaf uit, gefilmd in 4K-resolutie vanaf borst- of buikhoogte.

7) Het zijn de kleine dingen die het doen

Kleine moeite, groot gebaar.

8) Een jaar burgemeester

André van de Nadort verliet gemeente Ten Boer en is nu een jaar lang burgemeester van Weststellingwerf. Zijn nieuwe werkplek viert zijn zakelijke mijlpaal met een fotoserie.

9) Geen humor

Twitteraar Freek verveelde zich eerder deze zomer tijdens een regenachtige vakantiedag en bedacht een creatief tijdverdrijf. Sterker nog, hij liet de volgende huurders er ook van meegenieten. En dat kon de eigenaar van zijn vakantiewoning niet echt waarderen.

10) Gorilla gejat uit The Student Hotel

Oké, welk studentenhuis heeft deze levensgrote gouden gorilla zichzelf toegeëigend?

11) En dan nu... wat mooie plaatjes

Dat sluit altijd zo lekker af. Van een wielrijder in Peizermade bijvoorbeeld. Een huis in Winschoten. Of een doorkijk op 't water.

