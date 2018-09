Dak stadhuis wordt niet verhoogd

Het dak van het stadhuis in Groningen gaat toch niet de lucht in. Dat blijkt uit de laatste ontwerpen voor het monumentale gebouw.

Het stadhuis ondergaat volgend jaar een renovatie en verbouwing. Dat is onder meer nodig omdat vanwege de herindeling met Haren en Ten Boer de raadszaal te klein wordt. De gemeenteraad gaat van 39 naar 45 leden. Ook wil de gemeente het stadhuis verduurzamen.

Dakopbouw op derde verdieping

De gemeenteraad koos er vorig jaar voor de raadszaal naar de derde verdieping te verplaatsen.

In de eerste plannen werd daarvoor het dak omhoog getild. Dat zou ook van buiten zichtbaar zijn. Daar komen de ontwerpers nu van terug.

Origineel ontwerp niet aangetast

Reden is dat de gevels van het gebouw er grotendeels nog uitzien als bij de bouw.

In het voorlopig raadsvoorstel staat: 'De gevels representeren nog grotendeels het originele gebouw naar ontwerp van Husley. Vanuit dit bijzondere gegeven, van een onaangetast gebouw, waren partijen het er over eens dat wijziging van het silhouet met een zichtbare dakopbouw niet nodig en bovendien niet wenselijk is.'

Bijna twee jaar

De verbouwing begint in de zomer van 2019 en moet in het voorjaar van 2021 klaar zijn.

