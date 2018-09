Wordt deze plataan in Uithuizen de Boom van het Jaar?

De plataan in het hart van het doolhof (Foto: Joop Tap/Groningen in Beeld)

De plataan die in het doolhof bij de Menkemaborg in Uithuizen staat, maakt kans op de nationale titel 'Boom van het Jaar'. De boom is een van de twaalf genomineerden; uit elke provincie één.

Dit is de eerste editie van de door SBNL Natuurfonds georganiseerde verkiezing. De zoektocht richt zich niet op de grootste, oudste of mooiste boom, het gaat vooral om bomen met een verhaal.

De nominatieperiode was afgelopen voorjaar. Er werden in totaal 265 bomen met een verhaal ingestuurd. De boom in het doolhof bij de Menkemaborg werd voorgedragen door de gemeente Eemsmond.

Wat is het verhaal van de Uithuizer boom?

Hoe oud de plataan exact is, is niet bekend. Wel dat hij rond de negentig jaar is. Hij staat in het hart van het doolhof bij de historische Menkemaborg in Uithuizen. Die kwam in 1921 in het bezit van het Groninger Museum, dat boomkweker Hendrik Copijn vroeg de tuin een opknapbeurt te geven.

Hij kwam met het ontwerp voor een doolhof en zette de plataan in het hart daarvan. In 1927 opende het doolhof voor het publiek en vanaf dat moment was de boom een trekpleister. Zo kerfden tientallen mensen sindsdien hun initialen in de schors van de plataan.

Wie zijn de concurrenten?

De plataan in Uithuizen heeft elf concurrenten voor de titel: uit alle provincies één. In Drenthe is 'De rode beuk van de locoburgemeester' die in Eext staat genomineerd. Namens Friesland dingt 'De levensboom' in Siegerswoude mee naar de winst. Een overzicht van alle twaalf bomen die kansen maken op de titel is hier te vinden.

Hoe kun je stemmen?

Het publiek kan via de website van de verkiezing een stem uitbrengen op een van de genomineerde bomen. Dat kan nog tot 15 oktober. Een dag later wordt de winnaar bekendgemaakt.

Wat is er te winnen?

De winnende boom wordt eind oktober 'op locatie gehuldigd' en valt een boom- of standplaatsverzorging ten deel ter waarde van 2500 euro.

Als de Uithuizer plataan als winnaar uit de bus komt, wacht mogelijk ook Europese glorie. Want dan is hij automatisch kandidaat voor de verkiezing van European Tree of the Year in 2019. Nederland heeft zich als veertiende land aangesloten bij de verkiezing en daarom staat er volgend jaar voor het eerst een boom van 'ons' op het stembiljet voor de Europese verkiezingen.

De boom die dit jaar die Europese eer in de wacht sleepte, is de zogenaamde 'fluitende kurkeik' die in het Portugese Aguas de Moura staat. De boom uit 1783 dankt zijn naam aan het geluid dat de vogels die op de takken zitten produceren.

Lees ook:

- 'Ridders' schenken bomen aan Menkemaborg