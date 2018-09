Lopend Vuur: Ik stoor me aan collega's die vaak roken, plassen of kletsen

Bij sommige callcenters is een plaspauze niet vanzelfsprekend. Bij verschillende callcenters moeten medewerkers uitloggen als ze naar de WC gaan, stellen vakbonden vandaag.

Het is geen nieuw signaal: vorig jaar brachten we de dubieuze werkomstandigheden zelf ook in kaart.

Wat met collega's die steeds weglopen of praten?

In de Nederlandse wet is geregeld dat iedere werknemer die langer dan 5,5 uur werkt recht heeft op een half uur pauze. Zo strak op een plaspauze zitten lijkt overdreven. Maar het kan ook de andere kant op doorschieten...

Hoe het bijvoorbeeld bij jou op het werk? Heb jij ook die collega die voortdurend opstaat voor een kop koffie, een die alsmaar een praatje met een andere collega maakt een collega die wel erg vaak een sanitaire pauze heeft? En wat te denken van collega's die elk uur even een sigaretje gaan roken, terwijl jij doorwerkt?

Ons Lopend Vuur vandaag:

En nu we toch bezig zijn...

Praat mee!

Spreek je collega's aan die de hele tijd kletsen? Werk je als niet-roker veel harder dan rokers die om de haverklap buiten staan? En is dat prima, of storend? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kan ook stemmen via de Instagram-app, in de Stories.

Smartphones horen niet in het klaslokaal

Dat was ons Lopend Vuur dinsdag, naar aanleiding van de nieuwe Franse wet die smartphones op scholen verbiedt. Er is veel eensgezindheid: van de 4608 stemmers vindt 94 procent van de smartphone niet in het lokaal hoort.