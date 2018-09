Dagbesteding Ten Boer gaat over maand open

Nog een maand en inwoners van Ten Boer die behoefte hebben aan dagbesteding, kunnen dan terecht op de locatie Bloemhof van Zorggroep Groningen. Het gaat om mensen die wel hulpbehoevend zijn, maar nog niet in aanmerking komen voor verpleeghuiszorg.

Op 4 oktober gaat de dagbesteding open. Volgens de huisartsen en De Deel in Ten Boer is er al langere tijd behoefte aan deze vorm van hulpverlening. 'We zagen dat deze inwoners vaker eenzaam of volledig afhankelijk van vrienden of familie zijn. Daarom zijn we het gesprek aangegaan met Bloemhof', zegt een dorpscoach van De Deel.

Minder kans op sociaal isolement

In de dagbesteding is er meer individuele aandacht voor kwetsbare inwoners. De kans op een sociaal isolement neemt daardoor af.

De directie van Bloemhof zegt er enthousiast over te zijn: 'We vinden het fijn om de verbinding met het dorp te versterken en te kunnen zorgen voor een stukje gezelligheid en noaberschap.'

