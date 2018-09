Mansveld kan weinig betekenen voor 'Bedumer' Senegalezen

De kersverse honorair consul van Zweden in Noord-Nederland, Wilma Mansveld, zegt niet veel te kunnen doen voor Mieke Harms uit Bedum en haar twee Senegalese stiefzoons.

De jongens zitten al zes weken vast in Zweden, nadat hun reisvisum werd ingenomen. De autoriteiten verdenken de broers ervan permanent in Zweden te willen blijven. Toen Mansveld dinsdag hoorde dat ze honorair consul wordt, heeft ze gelijk contact gehad met de Zweedse ambasasade en de zaak besproken.

'Nare en onzekere situatie'

'Ik heb natuurlijk de publicaties over deze zaak gelezen', vertelt ze in 'Babette op Noord'. Ik vind het een hele nare en onzekere situatie voor de betrokkenen. Maar als honorair consul heb ik er zelf geen rol in, dat ligt echt bij de ambassade. De ambassade is op de hoogte van de situatie, maar kan inhoudelijk geen informatie geven omdat de zaak nog behandeld wordt door de Zweedse politie, justitie en immigratiedienst.'

Ik hoop dat de broers snel weer herenigd worden met hun familie Wilma Mansveld-honorair consul Zweden

Dat klinkt formeel, realiseert Mansveld zich meteen: 'Ik hoor het mezelf zeggen, en ik denk: ja, daar zijn die broers helemaal niet mee geholpen, met die formaliteiten. Dus ik hoop dat er heel snel duidelijkheid komt voor die broers en hun familie, en dat ze heel snel weer met elkaar herenigd worden in Nederland.'

'Het was meteen een ja'

Mansveld zegt dat ze zich in haar functie als honorair consul vooral gaat bezighouden met het versterken van de banden tussen Noord-Nederland en Zweden. 'Je onderhoudt contacten met bedrijven. En je promoot het land als het gaat om handel en cultuur. Verder help je Zweden die in de problemen zijn, mensen die bijvoorbeeld hun paspoort kwijt zijn.'

Zweden is een land dat me aanstaat Wilma Mansveld-honorair consul Zweden

De oud-staatssecretaris en -gedeputeerde hoefde niet lang na te denken toen ze voor de functie werd gevraagd, zegt ze op Radio Noord. 'Het was direct een ja. Zweden is een land dat me aanstaat. Hoe ze kijken naar sociale vraagstukken en ook het land zelf is prachtig. En de Zweden die ik ken zijn, zijn zeer aangename mensen.'

Kennismakingsrondje

Ze begint haar nieuwe functie met een kennismakingsrondje. Zo bezoekt ze de Nederlandse ambassadeur in Stockholm en de voorzitter van de Zweedse Kamer van Koophandel. 'Ik kan al hej hej zeggen, dat is hallo in het Zweeds. De voertaal in de diplomatieke wereld is Engels, maar ik heb me wel voorgenomen om toch een paar leuke Zweedse zinnen uit te kunnen spreken. Zoals 'Hé hallo, hoe gaat het met je?'

Mansveld gaat de functie van honorair consul combineren met haar baan als directeur van de Veiligheidsregio Groningen.

