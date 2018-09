Drentse Tinten gaat welzijnswerk in Westerkwartier uitvoeren

Het uitvoeren van de basisondersteuning voor het welzijnswerk in de nieuwe gemeente Westerkwartier is voorlopig gegund aan de Tinten Welzijnsgroep.

De Drentse aanbieder met een hoofdkantoor in Gieten, krijgt van de huidige gemeenten Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn de opdracht de basisondersteuning vorm en inhoud te geven in het Westerkwartier. Die gemeente ziet op 1 januari het levenslicht, na de gemeentelijke herindeling.

'Nu helder is dat Tinten de winnaar is, kunnen we overleggen hoe we dat zo goed mogeliijk gaan organiseren', zegt burgemeester Henk Kosmeijer van Marum. 'Zodat medewerkers, vrijwilligers en structuren ook gehandhaafd blijven naar de toekomst.'

Voorrang

Medewerkers van de huidige organisaties die het welzijnswerk uitvoeren krijgen volgens Kosmeijer voorrang. 'Maar dat is geen garantie dat ze er ook onder dak komen.'

Voorlopig

De gunning is voorlopig, omdat de Groningse aanbieder Vlechter die in een eerder fase afviel naar de rechter is gestapt. Zij vindt dat de aanbestedingsprocedure onzorgvuldig is verlopen. De zaak dient op 11 september.

Daarnaast is er een wettelijke periode van twintig kalenderdagen tussen de voorlopige en definitieve gunning. Dat geeft de afvallers de tijd om beroep aan te tekenen. Die periode loopt op 25 september af.

Wat is basisondersteuning?

Basisondersteuning bestaat uit verschillende vormen van welzijnswerk zoals maatschappelijk werk, ondersteuning van de mantelzorg, buurtwerk en coördinatie van het vrijwilligerswerk.

Lees ook:

- Onrust bij cliënten en vrijwilligers dienstencentrum in Leek

- Aanbesteding welzijnswerk in het Westerkwartier gaat gewoon door