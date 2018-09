Deel dit artikel:













Wie wordt de stoelendanskoning of -koningin van Stad? Stoelendans (Foto: Flickr/Colm MacCárthaigh (Creative Commons))

'Het leven is al veel te serieus. En dit is hartstikke leuk.' Dat zegt Lara Harbers, een van de organisatoren van de stoelendans die vrijdagavond gehouden wordt op de Grote Markt in Groningen.

Daarin wordt gezocht naar de stoelendanskoning of -koningin van Stad. Op de facebookpagina zeggen ruim honderd mensen te gaan. Bijna 1000 mensen geven daarnaast aan geïnteresseerd te zijn in het evenement. 'Ik ben groot fan van stoelendansen. Meestal doe je dat als je klein bent, maar ik ben eigenlijk nooit gestopt', zegt Harbers. 'Dat irritante kind' 'Ik sta in mijn vriendengroep bekend als dat irritante kind dat op den duur toch de stoelen weer klaarzet en net zo lang doorzeurt tot iedereen er omheen danst. Maar uiteindelijk vinden ze het allemaal heel leuk.' Zelf doet ze overigens niet mee vrijdag vanaf 19.00 uur, maar praat ze de avond aan elkaar. 'Niet denken, gaan!' Waaraan moet een goede stoelendanser volgens Harbers voldoen? 'Niet denken, gaan! Al moet je wel even om je heen kijken als de muziek stopt. Als je heel snel kijkt, zie je soms ook nog meerdere stoelen die vrij zijn.'