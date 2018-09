Groninger die agente aanreed opnieuw de cel in

De 38-jarige man die vorig jaar in Emmen een agente aanreed, moet opnieuw de gevangenis in. De rechtbank in Assen bepaalde woensdag dat hij één jaar moet zitten.

In december werd de Groninger veroordeeld tot twintig maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk. In augustus vorig jaar trapte hij in Emmen het gaspedaal van zijn auto in, terwijl een agente in het geopende portier stond om zijn rijbewijs te controleren. Zij werd meters met de auto meegesleurd, belandde met haar hoofd op straat en raakte gewond.

Geen rijbewijs

Volgens de rechtbank was dat een poging tot zware mishandeling. De man vluchtte naar eigen zeggen voor de agente, omdat hij geen rijbewijs had en in een onverzekerde auto reed.

Hij werd een paar dagen later alsnog opgepakt in het Gelderse Lichtenvoorde.

Verslavingskliniek

De rechtbank bepaalde in december dat hij acht maanden celstraf moest uitzitten en daarna naar een verslavingskliniek moest om af te kicken. De Groninger is verslaafd aan drank en cocaïne.

De twaalf maanden die de rechtbank hem voorwaardelijk oplegde, hoefde hij niet uit te zitten als hij zich zou laten behandelen en geen drugs zou gebruiken.

Weggelopen en weer aan de drugs

Maar de Groninger liep onlangs weg uit de kliniek, omdat de behandeling hem niet zinde. Ook heeft hij weer cocaïne gebruikt.

Het Openbaar Ministerie liet de man opnieuw oppakken en eiste twee weken geleden dat hij het jaar dat hij voorwaardelijk opgelegd kreeg, nu wel moet uitzitten. De rechtbank is het daar mee eens.

Lees ook:

- Stadjer die agente aanreed blijft mogelijk langer vastzitten

- Lagere straf voor Stadjer die agente aanreed

- OM eist twee jaar cel tegen Stadjer: 'Agente had dodelijk letsel kunnen oplopen'