Geen schadevergoeding voor autistische student die leerkracht met de dood bedreigde

Het Alfa-college in Groningen heeft een 19-jarige autistische student uit Haren terecht van school gestuurd, nadat hij een leerkracht met de dood bedreigde. De student eiste via de rechter een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. De rechter wees dit verzoek af.

De man werd in november 2016 kort voor zijn examen weggestuurd en zit sindsdien met een uitkering thuis. Doordat hij geen diploma heeft, maakt hij weinig kans op de arbeidsmarkt. Daarom diende hij de schadeclaim in.

Uit de hand gelopen

Hij werd van school verwijderd nadat hij tijdens een gesprek met een loopbaanadviseur en een coach van de school door het lint ging. De adviseur en coach stelden in het gesprek voor om een pauze in zijn opleiding in te lassen. De student zat al een tijdlang niet goed in zijn vel.

De man uit Haren riep daarop dat hij 'hen ging vermoorden' en werd door de beveiliging het gebouw uitgezet. Daarna kwam hij op school terug, bonsde op de ramen en stuurde via social media bedreigende berichten.

Terecht van school gestuurd

Dergelijke zware bedreigingen verdienen een stevige aanpak, meende de rechter. De onderwijsovereenkomst met de man is terecht ontbonden.

'Dat de man een bepaalde stoornis heeft, maakt dat niet anders en geeft geen aanleiding om dit gedrag niet serieus te nemen', vond de rechter.

Gepest

De man uit Haren zei op zitting dat hij zich zo gedroeg, omdat hij langdurig op school was gepest. Het Alfa-college deed hier niets aan, zei hij.

De rechter vond deze stelling niet voldoende onderbouwd. Maar ook in dat geval was de reactie van de Harener buiten alle proporties, vond de rechter.

