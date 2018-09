Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oeps: te weinig parkeerplaatsen bij gloednieuwe Ommelander Ziekenhuis (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord) (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

De parkeerplaats van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda is te klein. Op piekmomenten is het zo druk dat auto's in de berm moeten parkeren.

Geschreven door Marco Grimmon

Verslaggever

Er is daarom besloten om extra parkeerplaatsen te creëren. Massaal met de auto Belangrijkste reden is dat het ziekenhuis heeft onderschat hoeveel mensen met de auto komen. Jan Bijkerk, facilitair manager: 'Wij hadden al wel ingecalculeerd dat er op termijn meer plekken bij moeten komen, maar dat mensen zo massaal de auto pakken, hadden wij niet verwacht.' Dat mensen zo massaal de auto pakken, hadden we niet verwacht Jan Bijkerk - Ommelander Ziekenhuis Minder dan gepland Het ziekenhuis heeft minder plekken dan op voorhand de bedoeling was. In het voortraject is besloten om de parkeerplaatsen breder te maken zodat mensen geen moeite hebben met in- en uitstappen. Daarnaast is er voor gekozen om meer bomen te plaatsen. Naar verluidt heeft dat ongeveer honderd parkeerplaatsen gekost. 120 plekken

Dat leidt nu tot een gebrek aan parkeerruimte. Het Ommelander Ziekenhuis gaat daarom 120 extra plekken maken. Bijkerk: 'Wij hebben tussen de parkeerplaatsen een droge bedding liggen. Dat gras was al bedoeld als reservelocatie. Wij zijn nu bezig om daar parkeervakken te maken.' Genoeg

Volgens Bijkerk zijn de 120 extra plekken voldoende. Het ziekenhuis heeft de afgelopen twee maanden tellingen gedaan. 'Daaruit bleek dat wij op piekmomenten rond de honderd plaatsen te kort komen.' Lees ook: - Schedelzaag en gebruikte mortuariumbedden in de verkoop

- 'Mega-verhuizing' Ommelander Ziekenhuis staat op het punt van beginnen