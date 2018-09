Drie Delfzijlsters opgepakt na stelen aangepaste fiets

Het Schuitenzand in Delfzijl (Foto: Google Street View)

Twee jongens van 16 en 13 jaar uit Delfzijl zijn dinsdagavond opgepakt voor het stelen van een aangepaste fiets, een driewieler. Een 33-jarige vrouw uit Delfzijl, die verhaal kwam halen, werd later ook aangehouden omdat ze agenten had beledigd.

Getuigen zagen dat de driewieler op het Schuitenzand werd gestolen en alarmeerden de politie. Op basis van het doorgegeven signalement konden de jongens al vlot op de Finsestraat worden aangehouden.

Omstanders blokkeren weg

Omstanders probeerden vervolgens te verhinderen dat de politie met de arrestanten weg zou rijden en blokkeerden de weg. Ook probeerden ze de deur van één van de politieauto's open te trekken.

Uiteindelijk lukte het de agenten om weg te komen. Wel werd nog een deuk in één van de politiewagens getrapt.

Verhaal halen op bureau

Later op de avond kwam een aantal mensen verhaal halen op het politiebureau. Een 33-jarige vrouw ging daarbij volgens de politie 'fors' over de schreef; ze zou agenten hebben beledigd en is daarom aangehouden.

De drie verdachten zitten in afwachting van verhoor vast. De eigenaar van de driewieler gaat aangifte doen en heeft de aangepaste fiets inmiddels terug.

Daarnaast gaan agenten nog op bezoek bij de jongen die een deuk in één van de politieauto's trapte. Zijn identiteit is bekend.