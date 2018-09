Bedum neemt afscheid van partnergemeenten

Een park in het centrum van het Poolse Zbaszynek (Foto: Google Street View)

Bedum neemt per 1 januari 2019 afscheid van haar Duitse en Poolse partnergemeenten. Noodgdwongen, want Bedum fuseert volgend jaar.

Dat gebeurt met Winsum, De Marne en Eemsmond tot de nieuwe gemeente Het Hogeland. Bedum bestaat dan niet langer als zelfstandige gemeente.

Laatste bezoek

Bedum onderhoudt sinds 1992 officiële banden met de West-Poolse gemeente Zbaszynek. De vriendschappelijke betrekkingen met het Duitse Amt Peitz, in de buurt van de Pools-Duitse grens, dateren uit 2003.

Afgevaardigden van beide partnergemeenten zijn van 21 september tot en met 23 september voor de laatste keer op bezoek aan de gemeente Bedum. Op het programma staat onder meer een bezoek aan het tweejaarlijkse festival Mooi Bedum.

Laatste ochtendmaal

In de loop van de jaren werden niet alleen bestuurlijke contacten gelegd. Ook inwoners bouwden via particulire initiatieven met elkaar een band op. Voor hen wordt op 23 september een ontbij georganiseerd in het Trefcentrum.

