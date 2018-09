Bezorgde winkeliers over verplichte sluiting: 'Wie gaat dit betalen?'

Winkelcentrum De Hooge Meeren in Hoogezand (Foto: Groningen in Beeld / Jaap Elevelt)

Winkeliers in winkelcentrum De Hooge Meeren in Hoogezand maken zich zorgen over de verplichte sluiting voor een asbestsanering. Ze moeten hun zaak een week sluiten, en vragen zich af wie opdraait voor de kosten.

In het gebouw zijn afgelopen maand deeltjes asbest ontdekt op de systeemplafonds. Volgens de gemeente zijn de volksgezondheid en de gezondheid van medewerkers niet in geding geweest, maar moet de asbest wel 'zo snel mogelijk' worden opgeruimd.

Aangepakt in groepjes

Dertig van de ruim honderd winkels in het centrum moeten de komende maanden zeker een week de deuren sluiten. De getroffen ondernemers zitten in het oudste deel van De Hooge Meeren. De dertig panden zijn verdeeld en worden in groepjes aangepakt. Als zaterdag de winkels sluiten beginnen de werkzaamheden bij de eerste groep.

Het restaurant van Ron van Deursen is over twee weken aan de beurt. Hij maakt zich zorgen: 'Dat het spul wegmoet is duidelijk, dat snap ik ook wel. Maar ik loop een week inkomsten mis, wie gaat dat betalen?

'Media niet goed voor onderhandeling'

Meerdere ondernemers in het centrum zijn boos en delen die zorgen, maar willen niet met naam en toenaam worden genoemd. Zij zijn bang dat uitspraken in de media niet goed is voor de onderhandeling.

De winkeliers willen duidelijkheid en toezeggingen van hun verhuurder dat de schade vergoed wordt. 'Het enige wat ze zeggen is dat het achteraf bekeken wordt, daar moeten we het maar mee doen', zegt Van Deursen.

Er is pas schade als de schade geleden is. Daar kunnen we vooraf niks over afspreken Ralph Punt - verhuurder

Ongunstige periode

Verhuurder Ralph Punt verhuurt winkels aan ruim twintig van de dertig winkeliers. Hij beaamt dat hij geen toezeggingen kan doen, want: 'Er is pas schade, als de schade geleden is. Daar kunnen we vooraf niets over afspreken.'

Daarnaast maakt de korte tijd tussen het vinden van de asbest en de werkzaamheden het niet makkelijker, zegt Punt. 'Het valt in een ongunstige periode, en we moeten met alle winkeliers apart om tafel. We kunnen geen uniforme regeling bieden, want alle contracten en voorwaarden zijn anders.'

Niet zomaar omzet missen

Die uitleg is precies waarmee de winkeliers in de maag zitten. 'Daar maak ik me echt zorgen over', zegt restauranthouder Van Deursen. 'We gaan een drukke periode in, en ik kan niet zomaar een week omzet missen terwijl ik wel mijn huur en personeel moet doorbetalen.'

De winkeliers hopen voor het begin van de werkzaamheden meer duidelijkheid te krijgen van de verhuurders.