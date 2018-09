Vliegen van Eelde naar Tenerife: volgende zomer kan het weer

De vluchtverbinding tussen Groningen Airport Eelde en Tenerife komt terug. Transavia wil volgende zomer vliegen tussen de twee bestemmingen.

Dat meldt Luchtvaartnieuws.

Rotterdam profiteert meer

Het maakt deel uit van een plan van Transavia om nieuwe vluchten aan te bieden via regionale luchthavens. Het vliegveld van Rotterdam - Den Haag profiteert daarvan overigens het meest. Daar vanaf komen drie nieuwe vluchten naar Brindisi, Tanger en Zadar. Ook worden er extra vluchten naar Lanzarote, Nice, Kos en Corfu aangeboden.

'Graag vanaf Lelystad vliegen'

In de aankondiging rept Transavia verder niet over Eelde. Wel geeft de luchtvaartmaatschappij aan graag vanaf Lelystad te willen vliegen. Maar, daarbij 'is het afwachten hoe het met de tarieven en vliegtijden zit. Alleen onder de juiste voorwaarde gaan we daar naartoe.'

Eerder gestopt in 2016

Transavia stopte in 2016 met de vluchten tussen Eelde en Tenerife. Daarvoor vond er één keer per week een vlucht plaats, met een tussenstop in Eindhoven. De vliegmaatschappij zei toen de focus te willen leggen op de luchthavens in de Randstad.

Transavia vliegt nu vanaf Eelde onder andere naar het Portugese Faro, Gran Canaria, Mallorca en Kreta.

