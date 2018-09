Reserves FC Groningen winnen van De Graafschap

De reserves van FC Groningen hebben woensdagmiddag met 2-1 van De Graafschap gewonnen.

FC Groningen kwam na acht minuten op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Mimoun Mahi. Hij reageerde accuraat na een grote fout van De Graafschap-doelman Etemadi en kon de bal in een leeg doel schuiven.

Terug in wedstrijd

Na een kwartier verdubbelde Mike te Wierik de score in het Hitachi Stadion.

Ruim tweehonderd toeschouwers zagen De Graafschap na vijfentwintig minuten terug in de wedstrijd komen na een goal van Serrarens.

Vijf basisspelers

Bij FC Groningen begonnen de eerste-elftalspelers Cassierra, Chabot, Warmerdam, Breij en Handwerker in de basis.

In de tweede helft viel er minder te genieten en was het vooral Cassierra die opviel na het missen van een gigantische kans. Gescoord werd er niet meer in de tweede helft en zo won Danny Buijs voor het eerst officieus in het Hitachi Stadion.

Eredivisie ligt stil

De ploegen speelden een oefenwedstrijd, omdat de competitie vanwege interlands een week stil ligt.

Lees ook:

- Reserves FC Groningen oefenen woensdag tegen De Graafschap