Scholen worstelen met de privacywet: 'Soms zijn ze té rigoureus'

Deze week zijn de scholen weer begonnen. En iedereen op die scholen - leerkrachten, ouders en leerlingen - krijgt te maken met de privacywet. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de traditionele klassenfoto? Mag die wel of niet op de site van de school?

'Als het eenmaal op internet staat, staat het er voor altijd op. Daarom is het belangrijk dat mensen er goed over nadenken wat er van hun kinderen op internet komt', zegt woordvoerder Pauline Gras van de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die waakt over de bescherming van de privacy.

'We wonen in een wereld die steeds digitaler wordt. Tien jaar geleden had je misschien een Hyves-account, veel verder ging ons digitale leven niet. Maar in 2018 zijn heel veel digitale bestanden en social media aan elkaar gekoppeld.'

Toestemming vragen moet

Overal toestemming voor vragen is noodzakelijk. Een school mag niet zomaar beelden of foto's waarop leerlingen te zien zijn online zetten.

'Het klopt dat ouders voor elke toepassing van foto's toestemming moeten geven. Maar dat kan best aan het begin van het jaar. In één overzicht, waarbij je in één keer kan aangeven wat je wel en niet openbaar wilt maken.'

'Het levert ook iets op'

'Het kost aandacht en tijd en je moet het organiseren. Maar het levert scholen ook iets op. Je beschermt namelijk de privacy van je leerlingen. Het gaat niet zozeer om het verbieden, maar om het beschermen.'

De leeftijd van 16 jaar is belangrijk bij de privacywet. 'Als je jonger bent, beslissen je ouders. Ben je 16 of ouder, dan ga je er zelf over.'

De achterliggende gedachte van de wet is beschermen Pauline Gras - woordvoerder Autoriteit Persoonsgegevens

De klassenfoto

Even terug naar de klassenfoto. 'Je mag een klassenfoto best nemen, daar is niks mis mee. Het gaat erom wat je er vervolgens mee doet. Daar moeten we goed naar kijken.'

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag een leerling voor wie geen toestemming is gegeven niet op de foto. 'Er kunnen goede redenen zijn om iemand niet op de foto te zetten.'

Appgroep verboden

Bij scholen is nog wel eens onduidelijkheid. Zo verbood een middelbare school in Assen leerlingen om een groepsapp aan te maken.

'Daarover waren wij verrast', zegt Gras. 'Dat kunnen we niet plaatsen. Het staat niet in de wet dat het niet mag. Wat we wel zien is dat scholen heel voorzichtig zijn geworden. En daardoor soms misschien té rigoureus in wat ze allemaal verbieden of tegenhouden. Een appgroep kan juist heel functioneel zijn en bijdragen aan goed onderwijs.'

Volgens Gras is de wet niet te ingewikkeld, maar 'passend bij de ingewikkelde maatschappij'. 'Als je een goede reden hebt om persoonsgegevens aan te leveren, kan er heel veel.'

Klacht indienen

Scholen die de regels overtreden hoeven volgens Gras niet direct bang te zijn voor sancties.

'Nogmaals: de achterliggende gedachte is beschermen. Mocht een school iets doen dat niet de bedoeling is, dan kunnen ouders of leerlingen zelf bij de school aan de bel trekken. Kom je er niet uit, dan kan je bij ons een klacht indienen.'

Sinds de invoering van de wet is de Autoriteit Persoonsgegevens verplicht alle klachten op te pakken. 'We kijken er zorgvuldig naar en doen dan een uitspraak.'

