Stad denkt aan extra vuurwerkvrije zones

De stadsbestuur overweegt om nog eens drie vuurwerkvrije zones in het leven te roepen.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling waren er al zeven vuurwerkvrije zones.

Nieuwe zones nog onbekend

Het is nog niet duidelijk waar eventueel nieuwe zones komen.

'Te denken valt aan locaties waarbij risico van overlast en stress ten gevolge van vuurwerk voor mensen en dieren aanwezig is', schrijft burgemeester Peter den Oudsten in een brief aan de Groninger gemeenteraad.

Geen extra handhaving

Als er extra zones komen, wordt het aantal handhavers niet uitgebreid. Die ruimte is er niet.

Wel is er geld om meer campagne te voeren rondom vuurwerk en de vuurwerkvrije zones. De eerder gebruikte leus 'Welkom in de binnenstad, maar laat je vuurwerk alsjeblieft thuis' wordt voor de naderende jaarwisseling opnieuw uit de kast getrokken.

Posters, borden en stickers

Er wordt extra ingezet op posters, het maken van filmpjes en op stickers op vuilniswagens. Ook laat de gemeente borden maken die geplaatst kunnen worden in een vrijwillig vuurwerkvrije zone. Zo'n zone kan tot stand komen op initiatief van wijkbewoners.

Het speciaal ontworpen bord geeft aan in welk gebied geen vuurwerk wordt afgestoken of waar juist wel vuurwerk mag worden afgestoken.

Sowieso zeven vuurwerkvrije zones

Tijdens de komende jaarwisselingen worden de zeven vuurwerkvrije zones opnieuw ingevoerd.

Dat betekent dat onder meer het uitgaansgebied in het centrum van de stad vuurwerkvrij is tussen 18.00 en 02.00 uur op oudejaarsavond.

Bewoners

Het stadsbestuur staat ook open voor een vuurwerkvrije straat of buurt die vanuit bewoners wordt voorgedragen.

'De insteek is dat bewoners de verantwoordelijkheid nemen, gezamenlijk afspraken maken en er samen voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de afspraken naleven', aldus het stadsbestuur.

