Grote verschillen in bespeelbaarheid Groninger voetbalvelden

Alle voetbalvelden in de gemeenten Pekela en Veendam liggen er goed bij, terwijl in Zuidhorn voorlopig op geen enkele natuurgrasmat gespeeld mag worden. In onze provincie zitten grote verschillen in de bespeelbaarheid van sportvelden.

Dat blijkt uit een spreekwoordelijk rondje langs de velden in Groningse gemeenten.

Alles ingezaaid

Alle natuurgrasvelden hebben te lijden gehad onder de droge en warme omstandigheden van afgelopen zomer. De ene club heeft daarom besloten om veel te beregenen, anderen deden dat juist niet omdat het gras dan 'lui wordt'. Elke gemeente had dus zijn eigen tactiek.

Het is moeilijk om de verschillende tactieken te koppelen aan de status van de grasmatten. Het is in elk geval zo dat de velden in Zuidhorn de zomer het slechtst doorstaan hebben. Alle acht natuurgrasvelden in de gemeente zijn in elk geval tot 15 september gesloten. De velden zijn in dermate slechte staat, dat zij allemaal ingezaaid en bemest zijn.

In Delfzijl is het leed nog te overzien, al zijn er van de tien natuurgrasvelden vier tot nader order gesloten. Die velden zijn bijgezaaid. Afhankelijk van de neerslag worden de velden weer geopend.

Oost-Gronings geluk

De Oost-Groninger gemeenten komen er beter van af. In Pekela en Veendam kan op elk veld gespeeld worden. Ook Stadskanaal kent geen problemen. 'Wij hebben vrij snel ingegrepen door extra te beregenen en extra onderhoud te plegen', laat die gemeente weten.

Oldambt kent wel problemen. Van de veertig velden zijn er op dit moment twaalf onbespeelbaar. Die velden zijn in elk geval tot en met 13 oktober niet bespeelbaar.

Misschien kunnen of moeten wij het in de toekomst anders aanpakken Erich Wünker - Wethouder VVD Oldambt

Wethouder Erich Wünker van de gemeente Oldambt zoekt naar oplossingen voor toekomstige zomers. 'Het kan best zijn dat het de komende zomers net zo droog als dit jaar gaat worden. Misschien kunnen of moeten wij het in de toekomst anders aanpakken. Daar wil ik over nadenken.'

Geluk met kunstgras

Bij sommige verenigingen biedt kunstgras uitkomst. Dit is bijvoorbeeld het geval in Appingedam. Rick van Bostelen, voorzitter van DVC Appingedam: 'Wij hebben mazzel met twee kunstgrasvelden. De gewone velden zijn wel goed, maar op deze manier kunnen wij ze een beetje ontzien.'

Competitie verpest?

Het is moeilijk om vast te stellen of de slechte velden nadelige gevolgen hebben voor de competities. Alle clubs hebben in elk geval geluk met het nieuwe systeem van de KNVB. Sinds vorig seizoen is de aftrap van de competitie niet in begin, maar pas eind september.

Van die maatregel plukken veel clubs nu de vruchten. Mocht de tijd de grasmat niet helen, dan moeten clubs met elkaar in overleg. Het is daarbij mogelijk om eerst uit te spelen, als de tegenstander bijvoorbeeld beschikt over een goed (kunstgras)veld. Doordeweeks spelen kan ook voor een oplossing zorgen.

