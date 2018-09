Deel dit artikel:













Roder Jongenskoor is verhuisd naar Stad (Foto: roderjongenskoor.nl)

Het Roder Jongenskoor is in augustus verhuisd naar een pand aan de Aarhusweg in Groningen. De nieuwe ruimte wordt geschikt gemaakt voor zowel het geven van de lessen als het repeteren.

Het koor verhuist omdat steeds meer leden van het jongenskoor uit de stad komen in plaats van uit Roden, zegt zakelijk leider Ina Mulder. 'En ook voor de toekomst voorzien we een grotere aanwas uit Groningen. Dan willen we daar zo dicht mogelijk in de buurt zitten.' Bovendien is het nieuwe pand goedkoper dan de repetitieruimte in Nieuw-Roden. Open dag Het jongenskoor bereidt zich voor op de open dag op zaterdag 15 september. Jongens in de leeftijd van 6 tot 10 jaar en hun ouders kunnen dan om 14.00 uur deelnemen aan een open les. Lees ook: - Organist vertrekt bij Roder Jongenskoor

