Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een mobiele telefoon. Hoe ga je daar als basisschool mee om?

'Als je te lang wacht, ontspoort het al'

'Je kan in deze tijd niet meer zeggen dat het niet mag,' zegt teamleider Hans Setz van basisschool In de Manne in Veendam over mobieltjes bij basisscholieren. 'De leeftijd schuift wel steeds verder naar voren.'

Hoogleraar Alexander Minnaert vindt het verstandig dat scholen er beleid voor maken. 'Als je te lang wacht, ontspoort het al. En bespreek ook met ouders wat je als school toelaat en wat niet.'

Hij is wel kritisch: 'Scholen weten nog onvoldoende hoe ze ermee moeten omgaan.'

Groningse powervrouwen

Een overzicht van de meest invloedrijke Groningse vrouwen. Volgens de stichting De Verhalen van Groningen is dat er niet; ze komen niet genoeg voor in de geschiedenisboeken. En dus vinden zij dat daar verandering in moet komen. Het publiek wordt betrokken bij de zoektocht, die moet leiden tot een lijst met daarop vijftig namen.

Zelf heeft Anja Reenders, een van de initiatiefnemers, een duidelijke favoriet: Janine Abbring. 'Ik vind haar een heel frisse wind in presentatorland.'

'Bijzondere boom, bijzondere plek, bijzondere verhalen'

Een bijzondere boom in het doolhof van de Menkemaborg in Uithuizen. Hij is genomineerd voor de landelijke Boom van het Jaar-verkiezing, die dit jaar voor het eerst wordt gehouden.

'Een bijzondere boom, op een bijzondere plek, met bijzondere verhalen', zegt Ida Stamhuis, directeur van de Menkemaborg.

Een ander geluid

De Simple Minds, Joy Division, U2, Nirvana en Pearl Jam. Zomaar een selectie van de bands die hebben opgetreden in poppodium Vera in de stad. Maar vanaf nu zal het geluid dat daar klinkt nooit meer hetzelfde zijn.

'Het geluid had tekortkomingen. Nu zit er meer diepte in het geluid', zegt technicus Koos Berg over de nieuwe boxen in Vera.

