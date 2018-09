Moord en doodslag: relatief weinig slachtoffers in Groningen

Vergeleken met andere delen van het land zijn er tussen 2013 en 2017 relatief weinig mensen slachtoffer geworden van moord en doodslag in onze provincie. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In deze periode hebben in Groningen 18 mensen het leven gelaten door moord en doodslag. Dat zijn per 100.000 inwoners 0,6 mensen. Daarmee staat het op gelijke niveau met Drenthe. Alleen Gelderland kent een lager aantal. Daar gaat het om 0,4 slachtoffers per 100.000 inwoners.

Dit gemiddelde is lager dan in heel Nederland. Daar zijn in vijf jaar tijd 677 slachtoffers gevallen, wat neerkomt op 0,8 per 100.000 inwoners.

Landelijke stijging

De landelijke trend is dat vorig jaar meer mensen dan in 2016 om het leven zijn gekomen door moord of doodslag. Toen waren het er 158, tegenover 208 in het jaar ervoor. Volgens het CBS lijkt de dalende trend van de afgelopen 5 jaar gestopt te zijn.

