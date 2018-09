'Eierbalfestival moet net zo bij Groningen gaan horen als Noorderzon'

Komende zondag wordt-ie voor het eerst gehouden: het Eierbalfestival. Een evenement rond de belangrijkste snack van Groningen. Saskia Jonker is organisator van het festival en als het aan haar ligt wordt het een jaarlijkse traditie.

Vorig jaar organiseerde Saskia Jonker al de Grote Groninger Eierbaltest, maar met dit festival pakt ze nu echt uit. 'De eierbal is vorig jaar uitgeroepen tot Immaterieel Erfgoed en we wilden een ode brengen aan Groningen met de eierbal als stralend middelpunt', zegt ze.

Op de eerste editie van het Eierbalfestival draait het om de traditionele Groninger snack maar er is ook veel Groninger muziek van onder meer Marlene Bakker, Swinder en Vandestraat met Olaf Vos.

Steeds populairder

We spreken Jonker in cafetaria De Paardeschuur in Stad. De snackbar verkoopt al sinds jaar en dag de Groninger eierbal, maar ziet de populariteit de laatste jaren enorm toenemen.

'Het is hier altijd al een hardloper geweest,' vertelt uitbaatster Pamela ten Hoope. 'Maar het gaat nu héél hard. Je merkt dat mensen er veel meer over praten. Ook mensen van buiten Groningen die de eierbal hier dan komen proberen.'

Tijdgeest

'Volgens mij heeft dat met de tijdgeest te maken', vertelt Jonker over de groeiende populariteit van de snack. 'Social media speelt daar ook een belangrijke rol in. Mensen steken elkaar aan en berichtjes over de eierbal verspreiden zich gemakkelijk. Misschien had Groningen ook wel behoefte aan een samenbindend element en kwam de eierbal precies op tijd in beeld.'

Met chorizo en rode peper

De populariteit van de Groninger snack heeft er ook toe geleid dat mensen beginnen te experimenteren met allerlei nieuwe ingrediënten. De Paardeschuur heeft zestien varianten op het repertoire.

Elke snackbar heeft zijn eigen geheime recept Saskia Jonker - Organisator Eierbalfestival

'Je kunt heel veel doen met de eierbal, als je maar een beetje creatief bent', zegt Ten Hoope daarover. Wij hebben bijvoorbeeld een Spaanse eierbal met chorizo en rode peper, en eentje met witlof, serranoham en kaas.'

Wel of geen kerrie?

'De meningen over of er nu wel of geen kerrie in de ragout moet, zijn erg verdeeld', vult Jonker aan. 'Je hebt puristen die precies zeggen te weten hoe je een Groninger eierbal maakt, maar elke snackbar heeft zijn eigen geheime recept.'

Guilty pleasure

Behalve organisator van het Eierbalfestival is Jonker ook de vrouw achter de Groninger restaurantsite desmaakvanstad.nl. Wat vindt ze zelf eigenlijk van de snack? 'Het is natuurlijk een 'guilty pleasure', want niet al te gezond maar wel heel lekker en dat is voor mij het belangrijkste.'

Noorderzon

Zondagmiddag om 12:00 uur begint de eerste editie van het Eierbalfestival, en als het aan Jonker ligt wordt het een traditie. 'We hopen er een jaarlijks terugkerend festival van te maken. Het Eierbalfestival moet net zo bij Groningen gaan horen als Noorderzon.'



Het programma van het Eierbalfestival is te vinden op eierbalfestival.nl.

