Lopster brandweermannen krijgen lintje

De brandweerkazerne in Loppersum (Foto: Google Street View)

De Lopster brandweermannen Freerk Steiginga en Gerrit Hartog zijn zaterdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze hebben zich ruim twintig jaar ingezet voor het brandweerkorps.

De twee kregen de versierselen uit handen van loco-burgemeester Pier Prins op de brandweerkazerne in Loppersum.

Steiginga was actief bij de vrijwillige brandweer van de gemeente en de huidige Veiligheidsregio, waar de brandweer nu deel van uitmaakt. Hij kan volgens Prins worden omschreven als iemand die zich 'geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd'.

Ook Hartog heeft veel ervaring als allround brandweerman. Hij is, net als Steiginga, in 1998 aangesteld als aspirant brandwacht bij de toenmalige gemeentelijke brandweer. Daarna is hij bevorderd tot Brandwacht 1e klas en vervolgens Hoofdbrandwacht.

Hartog is onder meer brandweerchauffeur en gaspakdrager. Ook heeft hij zich sinds 2013 intensief ingezet als leider van de jeugdbrandweer van Delfzijl. Steiginga heeft zich onder meer gespecialiseerd tot verkenner gevaarlijke stoffen.