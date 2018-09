Wielertalent Lonneke Uneken naar Noorse ploeg

Lonneke Uneken rijdt volgend jaar in Noorse dienst. Het wielertalent uit Veendam tekent een eenjarig contract bij het UCI-Womensteam Hitec-products.

Het is een belangrijke stap voor de renster, die aan het eind van dit seizoen de overstap maakt van de junioren naar de dames.

Doorontwikkelen

Om je als talent door te kunnen ontwikkelen is het rijden van een goed programma erg belangrijk. Bij Hitec, dat een groot deel van de wedstrijden in de World Tour rijdt, heeft Uneken die mogelijkheid.

De 18-jarige is dan ook zeer opgetogen. 'Ik ben er heel blij mee. Het is niet zo dat ik al onrustig werd, maar ben blij dat het nu rond is.' Uneken werd ook gevolgd door ploegen als Team Sunweb en Parkhotel Valkenburg, maar dat leidde niet tot een contract.

Contractvoorstel

'Hitec heeft me in juli zien rijden bij de Asser Jeugdtour, waar ik twee etappes won. Afgelopen weekend waren ze er ook bij toen ik in Sittard twee keer won in het Healthy Ageing Klassement. Maandag werd ik gebeld dat ze me graag een plek voor volgend jaar wilden aanbieden.' Dat leidde snel tot een getekend contract.

Uneken, die explosief is en een sterke sprint in de benen heeft, won dit jaar acht koersen als junior. Haar mooiste zege boekte ze begin april tijdens de Healthy Ageing Tour op de Vismarkt in Groningen.

